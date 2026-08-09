أوكرانيا تفتح جبهة الذكاء الإصطناعي باستخدام الروبوتات في الحرب

العالم/ بدأت جبهة الذكاء الاصطناعي تدخل في الحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا، حيث تواصل القوات الأوكرانية في استخدام الروبوتات البرية المزودة بالذكاء الاصطناعي والأسلحة الثقيلة، بهدف حل أزمة نقص الجنود، وتقليل المخاطر، وتنفيذ المهام في أكثر المناطق خطورة.

في المقابل، نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر قيام القوات الجوية باستهداف مستودعات أوكرانية تحتوي على طائرات مسيرة، بالإضافة إلى مكونات ومعدات للحرب الإلكترونية في مقاطعة خاركوف.

في السياق، أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية ألكسندر شوفايف بمقتل 3 مدنيين وإصابة 25 آخرين بينهم طفلان جراء هجوم ليلي بطائرات مسيرة أوكرانية على المدينة.