الاعلام الاميركي : نفود المخزون الصاروخي الاميركي والبنتاغون يدعو لخلية أزمة

طهران – كيهان العربي

كتبت وسائل اعلام اميركية وخبراء غربيين تقارير عن نفود الذخيرة الصاروخية الاميركية جراء الحرب مع ايران.

فقد أفادت وكالة رويترز : ان الجيش الاميركي وفي خلال الحرب مع ايران لخمسة اشهر قد فقد قسما كبيرا من ذخائره الصاروخية بعيدة المدى والمتميزة بدقتها الفائقة للغاية.

فيما يرى خبراء ان تراجع ترامب قبال ايران ناجم عن هذا القلق بخصوص نفاد العتاد العسكري.

قناة سي ان ان بدورها ذكرت ان الجيش الاميركي وخلال حربه على ايران قد استهلك ثمانين في المائة من مخزون الانظمة الدفاعية المضادة للجو لاسيما

من طراز باتريوت.

وتستند وسائل الاعلام على طلب ترامب الجمعة الماضية في اجتماع لاعضاء الكابينة في كامب ديفيد توضيحا من هيغسيث وزير الدفاع الاميركي حول النقص الشديد للاسلحة الاميركية في حرب ايران حتى انتهى الاجتماع الى شجار بين ترامب ومشاوريه.

وما ادى لانفعال ترامب حسب صحيفة " وول ستريت جورنال" هو تسريب معلومات عن نقص الذخائر الصاروخية مما يجعل طهران اشد جراة على مواصلة القتال.

هذا الامر دفع بترامب الى ان يوجه امرا بالتحقيق عن مسببي انتشار هذه الاخبار السرية عن وضع الاسلحة الاميركية. فيما يرى ترامب ان نشر الاخبار المتعلقة بنقص العتاد سيضعف من الموقف الاميركي امام ايران لاسيما اثناء المفاوضات.