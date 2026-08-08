المشاط: معادلة الحصار بالحصار مستمرة حتى تحقق أهدافها

طهران-فارس:-أكد الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، أن الاتفاقيات لا تسري بأثر رجعي، ومعادلة "الحصار بالحصار" مستمرة حتى تحقق أهدافها.

وقال الرئيس المشاط في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن من يُريد أن يشارك المعتدي السعودي في عدوانه وحصاره المستمر لـ 12 عامًا، فهو معتدي حتى إن غلف هذه المشاركة بعناوين براقة".

وأضاف "من يشارك المعتدي السعودي في عدوانه وحصاره على بلدنا، فهو معتدي والقانون اليمني حدد التعامل مع الدول المعادية".

وخاطب الرئيس المشاط السعودي بالقول "وإن حشدت كل العالم إلى جانبك لن ينفعك، كلفة السلام العادل والمشرف وحسن الجوار أقل بكثير من الحرب".