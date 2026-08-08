بقائي يرد على أوهام ترامب حول تقسيم "غنائم ايران" الخيالية

طهران-فارس:-رد المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية اسماعيل بقائي على أوهام وتخرصات ترامب حول تقسيم "غنائم ايران" الخيالية.

وكتب بقائي في منشور على منصة "اكس" ردا على تصريحات ترامب التي زعم فيها الاستيلاء على غنائم من إيران: لقد قال الرئيس الأمريكي "الغنائم للمنتصرين"، كما ادعى قائلاً "نحن نأخذ كميات هائلة من النفط من فنزويلا؛ مليارات ومليارات البراميل من النفط... وسنفعل الشيء نفسه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

واضاف بقائي: هذا الكلام يذكر المرء برواية "الملاحظة 22" Catch-22 للكاتب جوزيف هيلر؛ تلك الرواية التي تحول فيها شخصية "ميلو ميندربايندر" الانتهازية الحربَ إلى فرصة للتربح والجشع. يصوّر جوزيف هيلر عالماً تتداخل فيه "الحرب" و"التربح" لدرجة أن الجميع يرى أن الناس يقاتلون من أجل مكاسب شخصية لا من أجل وطنهم. ويبدو أن النخبة الحاكمة الأمريكية مصممة على استخلاص هذا المنطق نفسه من العالم الافتراضي والقصة، وجعله محور السياسة الخارجية الأمريكية.

وتابع: إنهم يطلقون الوعود بشأن إيران بأنهم سيتبعون المسار نفسه الذي سلكوه مع فنزويلا. لكن هناك مشكلة صغيرة هنا؛ فقبل أن يتمكن أي شخص من تقسيم غنائم الحرب، يجب أن يكون قد انتصر في الحرب أولاً؛ لا أن يكون عالقاً في مضيق. لم يتم تحقيق أي من أهدافهم (الشريرة) المعلنة، وقد نفدت أسلحتهم، وفي النهاية لم تعد لديهم أي مصداقية.

وقال متحدث الخارجية: في ظل هذه الأوضاع، فإن "غنائم إيران" ليست سوى شارة ورقية لنصر لن يتحقق أبداً. على الأقل كان ميلو يعرف كيف يجني ثروة من الحرب، لكن هؤلاء الناس مشغولون بتقسيم غنائم وهمية أمام الكاميرات دون أن تصل أيديهم الى الغنائم.