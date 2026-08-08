مفاوض أميركي سابق: اميركا على وشك هزيمة استراتيجية أمام إيران

طهران-فارس:- صرح دبلوماسي ومفاوض أمريكي سابق، في إشارة إلى التطورات الأخيرة في مضيق هرمز، قائلاً: "الولايات المتحدة على وشك هزيمة استراتيجية كبيرة"، وقد تُجبر على قبول نفوذ إيران وسيطرتها على من يمر عبر مضيق هرمز.

وأعرب آرون ديفيد ميلر، الدبلوماسي والمفاوض الأمريكي السابق الذي عمل لمدة 24 عامًا في حكومات ديمقراطية وجمهورية، عن آرائه بشأن الترتيبات الجديدة في مضيق هرمز، فضلًا عن التطورات الحالية المتعلقة بإيران، في مقابلة مع شبكة ABC الأسترالية.فيما يتعلق بالمفاوضات بين إيران وعُمان بشأن ترتيبات المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، والتي يُقال إنها في مراحلها النهائية، قال ميلر: "لقد أمضيتُ معظم حياتي المهنية في المفاوضات، وحتى نرى نص الاتفاق، يصعب تحديد مدى تقدمه. هناك ثلاث خطوات: أولًا، يجب على إيران وعُمان التوصل إلى نوع من الاتفاق. ثم يتعين على دول الخليج الفارسي أن تقرر ما إذا كانت ستوافق على هذا الاتفاق أو حتى تدعمه. وبعد ذلك، بمجرد نشر النص، يتعين على الحكومة الأمريكية النظر في قبوله. لكن مستوى ثقتي ليس مرتفعًا هذه الأيام."

وأضاف: "الولايات المتحدة على وشك مواجهة انتكاسة استراتيجية كبيرة. قد نُضطر إلى التنازل لإيران عن نفوذها وسيطرتها، إن لم يكن سيادتها، على من يمر عبر مضيق هرمز. هذه انتكاسة كبيرة حقًا، ليس فقط للولايات المتحدة، بل لدول الخليج الفارسي والاقتصاد الدولي وحرية الملاحة والموارد العالمية المشتركة."

وقال: "إن العمانيين أنفسهم يقفون على الحياد. في الشرق الأوسط، الجغرافيا هي المصير. ربما تفضل عُمان اتفاقًا لا يعترف بالسيادة الإيرانية على جزء من المضيق، لكن قد لا يكون أمامها خيار آخر."

وقال الدبلوماسي الأمريكي السابق، مشيرًا إلى صمود إيران في الحرب: "لقد أقنعوا أنفسهم، وأعتقد أنهم على حق، بأنه إذا انتهت الحرب اليوم، فسيكون ذلك نصرًا لإيران وهزيمة لأمريكا. إنهم مستعدون لتحمل قدر معين من الألم. أعتقد أن قدرتهم على تحمل الألم أعلى بكثير من إدارة ترامب. لا يمكنهم مجاراة الولايات المتحدة أو إسرائيل صاروخًا بصاروخ، لكنهم صعّدوا التوتر أفقيًا، أي أنهم حددوا نقاط ضعف دول الخليج الفارسي والمضائق، وهذا منحهم ميزة."*العلاقات الاقتصادية لعائلة ترامب مع السعودية والإماراتورداً على سؤال: "وردت تقارير تفيد بأن إيران طلبت من دول الخليج الفارسي إقناع ترامب بوقف الهجمات، وإلا سترد طهران على مشاريع البنية التحتية للطاقة. ما مدى نفوذ هذه الدول على الولايات المتحدة؟"، قال: "لا تتمتع دول الخليج الفارسي مجتمعة بنفوذ كبير، لكن السعوديين والإماراتيين يتمتعون بنفوذ كبير".