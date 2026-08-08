ولايتي: على القوات الأجنبية مغادرة المنطقة

طهران-تسنيم:- اكد مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي أن القوات الأجنبية التي تسبّب انعدام الأمن في المنطقة يجب أن تخرج منها.

وكتب ولايتي في تغريدة له على منصة "إكس" قال فيه: "إن التطورات الأخيرة تحققت بثبات القوات المسلحة، وصمود الشعب الإيراني، وشجاعة محور المقاومة."

وأضاف ولايتي: "إن هزيمة أميركا والكيان الصهيوني عزّزت الاعتقاد بأن القوات الأجنبية، التي تمثل العامل الأساسي في انعدام الأمن، يجب أن تترك المنطقة."

وشدد مستشار قائد الثورة على أن "دول المنطقة قادرة، من خلال تعاون متزايد فيما بينها، على تأمين الاستقرار والأمن."