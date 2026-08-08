11 سيناتوراً أميركياً يطالبون بسحب قوات بلادهم من الحرب ضد إيران

طهران / تسنيم: قدّم 11 سيناتوراً ديمقراطياً قراراً في الكونغرس يطالبون فيه بانسحاب القوات الأميركية من أي مواجهة عسكرية مع إيران.

فقد قدّم 11 سيناتوراً ديمقراطياً في الولايات المتحدة قراراً في الكونغرس، طالبوا فيه بسحب القوات المسلحة الأميركية من أي صراع أو عملية عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يُصدر الكونغرس تفويضاً بها.

وأكد القرار أن استمرار العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران دون موافقة الكونغرس يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لهذه الهيئة في ما يتعلق بإعلان الحرب والإشراف على الإجراءات العسكرية للحكومة.

ويأتي هذا الإجراء في وقت تصاعدت فيه الخلافات بين البيت الأبيض وعدد من أعضاء الكونغرس حول صلاحيات الرئيس في استخدام القوة العسكرية. وشدّد السيناتورات الداعمون للقرار على ضرورة حصول الحكومة الأميركية على تفويض رسمي من الكونغرس لمواصلة أي عمليات عسكرية ضد إيران.