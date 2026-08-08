فرنسا تعرض على الهند إنتاجا مشتركا لـ100 طائرة مقاتلة

أرسلت فرنسا إلى الهند عرضا فنيا وتجاريا للإنتاج المشترك لنحو مائة مقاتلة فرنسية من طراز "رافال"، والتي ترغب نيودلهي في شرائها من باريس.

وقالت الوكالة: "أرسل المسؤولون الفرنسيون ردهم على خطاب الطلب الهندي لشراء 114 مقاتلة متعددة المهام من طراز رافال... ويتعين على الجانب الفرنسي إنتاج 94 من أصل 114 طائرة داخل الهند بالتعاون مع شريك محلي في هذا القطاع، وسيتولى ذلك جميع شركاء شركة 'داسو للطيران' (Dassault Aviation) الفرنسية، بما في ذلك شركة 'إم بي دي إيه' (MBDA) المصنعة للصواريخ، وشركة 'سافران' (Safran) المصنعة للمحركات، وشركة 'ثاليس' (Thales)".

في يونيو، نقلت وكالة ANI ذاتها عن مصادر رفيعة المستوى في وزارة الدفاع الهندية، أن السلطات الهندية أرسلت خطاب طلب إلى فرنسا لشراء 114 مقاتلة من طراز "رافال" لصالح القوات الجوية الهندية.