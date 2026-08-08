الاحتلال ينفذ تفجيرات في ميس الجبل ومناطق أخرى في الجنوب اللبناني

نفّذ الاحتلال الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه مرتفع علي الطاهر، فجر يوم السبت، بحسب ما نقل مراسل الميادين. وكان الاحتلال قد نفّذ منتصف ليل الجمعة - السبت، تفجيراً في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان.

جاء ذلك بعدما اعتدت مدفعية الاحتلال على مرتفع علي الطاهر، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة المنصوري، بعدما كان "جيش" الاحتلال قد أطلق قذيفة مدفعية باتجاه أحد المنازل في البلدة. ونفذ "جيش" الاحتلال تفجيراً في بلدة حولا جنوبي البلاد، وآخر في بلدة طلوسة، بحسب المراسل. كذلك، اعتدت مدفعية الاحتلال على أطراف النبطية الفوقا.