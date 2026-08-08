جامعة "شريف" في طريقها لتأسيس جامعة مشتركة مع العراق

طهران-تسنيم:-أعلن وزير العلوم عن دراسة أكثر من 50 ألف طالب عراقي في الجامعات الإيرانية، مشيراً إلى توقيع 180 مذكرة تفاهم علمي بين جامعات البلدين، وأن جامعة شريف الصناعية بصدد تأسيس جامعة مشتركة مع العراق.

ودخل التعاون العلمي والجامعي بين إيران والعراق مساراً جديداً، حيث انتقلت من مرحلة توقيع الاتفاقات إلى تنفيذ المشاريع المشتركة. وأعلن وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الايراني، مشيراً إلى تطوير العلاقات العلمية بين البلدين، قائلاً: "يوجد حالياً أكثر من 50 ألف طالب عراقي يدرسون في الجامعات الإيرانية في مجالي وزارة العلوم ووزارة الصحة، ويشكل طلاب الدراسات العليا نحو 96% منهم".

كما دخل التعاون الجامعي بين إيران والعراق في السنوات الأخيرة مرحلة إنشاء مراكز تعليمية مشتركة. فقد قامت إحدى جامعات العلوم الطبية الإيرانية، بعد حصولها على ترخيص من الحكومة العراقية، بتأسيس فرع جامعي في هذا البلد، مما أتاح تقديم التعليم في 13 تخصصاً.

وفي إطار هذا المسار، تسعى جامعة شريف الصناعية أيضاً إلى إنشاء جامعة باستثمار من الجانب العراقي. كما تم حتى الآن توقيع حوالي 180 مذكرة تفاهم بين جامعات إيران والعراق، دخل جزء كبير منها مرحلة التنفيذ، وهو ما يعكس تحول العلاقات العلمية بين البلدين نحو تعاون عملي وطويل الأمد.