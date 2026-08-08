رئيس السلطة القضائية: الصحفي الملتزم هو رفيق المدافعين عن عزة إيران وكرامتها

طهران/ارنا- أكد رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام "غلام حسين محسني إيجئي"، أن الصحفي الذي يتحرى الدقة والسرعة في نقل الخبر، ويتجنب إثارة التوترات والاضطرابات الاجتماعية، ويعمل على تعزيز الأمن النفسي للشعب، هو في الحقيقة رفيق للمقاتلين في الخطوط الأمامية الذين يدافعون عن وحدة أراضي إيران وعزتها وكرامتها.

وكتب رئيس السلطة القضائية السبت في الفضاء الإلكتروني بمناسبة يوم الصحفي: إن الصحفيين الملتزمين في البلاد سهروا -خلال أصعب أيام العام الماضي- وبكل شجاعة ومسؤولية، على حماية حدود الوعي العام والوحدة الوطنية، وتصدوا في ميدان الحرب الإدراكية لمحاولات العدو الرامية إلى التزييف والتشويه وبث الفرقة.

وأضاف حجة الإسلام محسني إيجئي: في المرحلة التي يشن فيها عالم الكفر والاستكبار حرباً وجودية على إيراننا العزيزة، ندرك أكثر من أي وقت مضى عظمة الدور الذي يضطلع به الصحفي.

وأكد: إننا نقدر جهود الصحفيين ونعتبر التعامل المسؤول والمتواضع معهم في الجهاز القضائي واجباً علينا.