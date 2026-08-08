قتلى بهجوم لقوات "الدعم السريع" في شمال كردفان

أعلنت شبكة "أطباء السودان"، مساء الجمعة، مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين في هجوم اتهمت قوات "الدعم السريع" بتنفيذه على منطقة التميد في ولاية شمال كردفان، وسط استمرار العمليات العسكرية في الإقليم.

وقالت الشبكة الطبية غير الحكومية، في بيان، إن قوة من "الدعم السريع" تستقل دراجات نارية هاجمت المنطقة مساء الخميس، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر، إضافة إلى نهب ممتلكات للسكان. وأضافت الشبكة أن الهجوم يأتي ضمن سلسلة اعتداءات تستهدف المدنيين في المنطقة وتؤدي إلى نشر الخوف ودفع السكان إلى مغادرة منازلهم.

وطالبت الشبكة بوقف الانتهاكات بحق المدنيين، داعية المجتمع الدولي والأطراف الإقليمية إلى الضغط لوقف الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها. في حين لم يصدر تعليق فوري عن "الدعم السريع" على اتهامات شبكة "أطباء السودان".