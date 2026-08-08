روسيا تسيطر على إيفانوفكا وتواصل التقدم على عدة محاور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، سيطرة قوات مجموعة "الشمال" على بلدة إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف، مؤكدةً إحباط محاولة أوكرانية لاستعادة البلدة، بعد رصد قوات الاستطلاع الروسية تحرّكات قوات احتياطية من لواء "ميكانيكي" واستهدافها.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنّ القوات الروسية، عقب إحكام السيطرة على البلدة، بدأت عمليات تمشيط للمباني والأقبية والمناطق المحيطة، لـ "إزالة العبوات الناسفة وتأمين المنطقة". وأشارت الوزارة إلى بلوغ خسائر القوات الأوكرانية نحو 240 عسكرياً، ومركبتين قتاليتين مدرّعتين، و10 مركبات، ومحطتين للحرب الإلكترونية.

ولفتت إلى مواصلة القوات الروسية تقدّمها على عدة محاور، معلنةً تكبيد القوات الأوكرانية خسائر في الأفراد والمعدات.