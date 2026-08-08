المنتخب الإيراني يحرز 4 ميداليات ملونة في الأولمبياد العالمي للذكاء الاصطناعي

طهران/ارنا- حقق المنتخب الوطني الإيراني للذكاء الاصطناعي إنجازاً تاريخياً في النسخة الثالثة من الأولمبياد العالمي للذكاء الاصطناعي (IOAI 2026)، التي أقيمت في مدينة أستانا الكازاخستانية خلال الفترة من 2 إلى 7 أغسطس/آب 2026 ، بحصوله على أربع ميداليات متنوعة.

وفي هذه الدورة من المنافسات شهدت مشاركة أكثر من 500 تلميذ من أكثر من 100 دولة حول العالم، حيث تمكن أعضاء المنتخب الإيراني من احراز ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين وواحدة برونزية.

وفاز شايان رضازاده بالميدالية الذهبية ، فيما أحرز كل من محمد رضا درويشي ومحمد أمين نظم فر الميدالية الفضية العالمية، بينما نال ماني منجي بور الميدالية البرونزية .

شهد أداء منتخب إيران هذا العام تحسناً ملحوظاً مقارنةً بالنسخة السابقة من المسابقة. فقد فاز بميداليتين فضيتين وميداليتين برونزيتين في أولمبياد الذكاء الاصطناعي العالمي الثاني الذي أقيم في بكين بالصين العام الماضي.