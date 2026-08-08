إيران تقدم مقترحاتها في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني في اجتماع لدول بريكس

طهران/ارنا- طرحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبر جامعة العلوم التطبيقية والتكنولوجية، حزمة مقترحاتها في اجتماع “اتحاد التعاون في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني لدول مجموعة الـ"بريكس” الذي استضافته العاصمة الهندية نيودلهي.

وقد أقيمت يوم السبت أعمال اجتماع ومؤتمر “اتحاد التعاون في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني” لدول مجموعة الـ “بريكس” في العاصمة الهندية نيودلهي.

واستضافت مؤسسة تنمية المهارات الوطنية الهندية (NSDC) هذا الحدث، الذي أقيم تحت رعاية وزارة تنمية المهارات وريادة الأعمال الهندية (MSDE) في مقر “كاوشال بهاوان”. وتضمن اليوم الأول للحدث ندوة بحثية تخصصية تمحورت حول “مبادرات المهارات المستدامة والتحول الرقمي في منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني من منظور دول مجموعة الـ "بريكس”، بينما خُصص اليوم الثاني لاجتماع اللجنة الإدارية المشتركة (JMC).

ومثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الحدث “محمد رضا خليلي”، مساعد رئيس جامعة العلوم التطبيقية والتكنولوجية للشؤون البحثية والتكنولوجية، حيث استعرض -عبر تقنية الاتصال المرئي- ورقة عمل بعنوان: “تحول التعليم والتدريب التقني والمهني في إيران: المهارات الخضراء والرقمية والتجارب العملية”، وهو العرض الذي حظي باهتمام الحاضرين.

وشهد الاجتماع مشاركة مسؤولي وزارات هندية ونخبة من قادة القطاع الصناعي. كما جرت مناقشة مستفيضة للمقترحات الإيرانية في مجالات المهارات الخضراء والرقمية، والخبرة العملية لجامعة العلوم التطبيقية والتكنولوجية وأطر التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجموعة الـ"بريكس".

وقد ساهم العرض الإيراني -الذي توافق مع الأولويات الرئيسية للاجتماع- في تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتبادل الخبرات العملية بين الدول الأعضاء في المجموعة.