إيران تؤكد ضرورة الاستفادة القصوى من العلاقات الاستراتيجية مع روسيا لتنمية التبادل التجاري

طهران/ارنا- أكد نائب وزير الصناعة والتجارة والمناجم للشؤون التجارية "محمد صادق مفتح" على ضرورة الاستفادة القصوى من قدرات العلاقات الاستراتيجية بين إيران وروسيا لتطوير التجارة والاستثمارات المشتركة والحضور الفعال في الأسواق الإقليمية.

ونقلاً عن وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، بأن "مفتح"، أكد خلال لقائه نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي على هامش زيارته للهند على ضرورة الانتقال من نمط التجارة التقليدية إلى آفاق التعاون المستدام، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وبناء سلاسل القيمة الصناعية والتجارية. ولفت مفتح في هذا السياق إلى عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي في مجموعة الـ ‘بريكس’، فضلاً عن تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأضاف مفتح: هناك إمكانات واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية للبلدين، مقترحاً صياغة خارطة طريق مشتركة لإنشاء سلاسل قيمة تكاملية، بهدف زيادة الصادرات المشتركة إلى أسواق مجموعة الـ ‘بريكس’ والاتحاد الأوراسي والأسواق الإقليمية.

كما أشار مفتح إلى معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا، معتبراً إياها منصةً مناسبة لتعميق التعاون الاقتصادي، ومشدداً على ضرورة استثمار قدراتها لتعميق العلاقات التجارية والصناعية.