تعزيز العلاقات بين المؤسسات العلمية على جدول أعمال إيران والهند

طهران/إرنا– أكدت ايران والهند على تعزيز العلاقات بين مؤسساتهما العلمية، وذلك خلال لقاء جمع القائم بأعمال وزير العلوم الإيراني مع وزير التعليم الهندي، على هامش الدورة الثالثة عشرة لاجتماع وزراء التعليم في مجموعة "البريكس" بمدينة بوبانسوار الهندية.

والتقى مسعود شمس بخش، القائم بأعمال وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوزير التعليم الهندي، برالهاد جوشي، على هامش الدورة الثالثة عشرة لاجتماع وزراء التعليم في مجموعة "البريكس" بمدينة بوبانسوار الهندية.

وفي هذا اللقاء، أكد الجانبان على القدرات الواسعة للعلاقات العريقة والحضارية بين إيران والهند لتطوير تعاون حديث في مجالات التعليم والبحث والتكنولوجيا والابتكار.

وتضمنت المحاور التي تم التركيز عليها في هذا اللقاء توسيع التعاون الجامعي والبحثي، وتعزيز الروابط بين المؤسسات العلمية، وزيادة الفرص التعليمية للطلاب والباحثين، والاستفادة من قدرات التعليم الرقمي.

كما شدد الطرفان على ضرورة استخدام القدرات المتاحة لتعميق التعاون العلمي والتعليمي، وإيجاد فرص جديدة لتمكين جيل الشباب وتطوير الابداعات.