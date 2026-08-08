متحدث السلطة القضائية: جرائم العدو لن تمر دون رد

طهران/ارنا- أكد المتحدث باسم السلطة القضائية "أصغر جهانغير" أن "جرائم العدو بحق الشعوب والتيار الإسلامي “لن تمر دون رد”، مشدداً على أن الجناة سيتحملون بالتأكيد تبعات أفعالهم، معرباً عن أمله في أن يلقى المجرمون جزاءهم العادل في القريب العاجل على أيدي المسلمين وأحرار العالم."

واشار جهانغير خلال مؤتمره الصحفي يوم السبت، إلى استمرار الهجمات الوحشية التي ينفذها العدو في أنحاء مختلفة من المنطقة، قائلا إن نماذج من هذه الاعتداءات ظهرت في فلسطين ولبنان ومناطق أخرى، فضلا عن مواصلة هذا النهج في أجزاء من إيران.

وأضاف أن "العدو، إلى جانب القصف والهجمات العسكرية، يلجأ إلى “قصف إعلامي” لبث روح اليأس والإحباط في المجتمع، مؤكداً ضرورة اليقظة في مواجهة الحرب النفسية والمنصات الإعلامية غير الرسمية التي يسعى من خلالها إلى إضعاف المجتمع الإيراني."

مسيرة الأربعين تجسّد وحدة المسلمين في مواجهة الاستكبار

وفي جانب آخر من تصريحاته، أشار المتحدث باسم السلطة القضائية إلى المشاركة المليونية في مسيرة الأربعين الحسيني، معتبراً هذه المناسبة مظهرا بارزاً لوحدة المسلمين وتضامنهم على المستوى الدولي.

وقال إن حضور عشرات الملايين من محبي الإمام الحسين (ع) جسد أمام العالم صورة عظيمة للتلاحم الإسلامي، واصفاً مسيرة الأربعين بأنها حشد جماهيري واسع مناهض للاستكبار والسياسات الأميركية، ويؤكد تمسك المسلمين بحقوقهم ورفضهم للظلم.

التعتيم الإعلامي الغربي على مسيرة الأربعين

وأشار إلى محاولات بعض وسائل الإعلام الغربية التعتيم على مسيرة الأربعين والفعاليات المرتبطة بها في إيران والعراق ومناطق أخرى من العالم، قائلاً إن قوى الاستكبار تدرك عمق الرسالة الإنسانية والدينية لهذه المناسبة، ولذلك تسعى لتجاهل أبعادها الواسعة أو حجبها إعلامياً.

وأكد جهانغير أن "صحوة المجتمعات البشرية وإدراكها للقيم الدينية والإنسانية الكامنة في هذه الحركة، من شأنه أن يدفعها للوقوف في وجه الاستكبار والظلم".

كما توجه بالشكر للعراق شعبا وحکومة على استضافتهم الكريمة لزوار الأربعين، مشيداً بما قدموه من خدمات وتسهيلات للزائرين.

وفي السياق ذاته، أدان المتحدث باسم السلطة القضائية الأعمال العنيفة التي استهدفت مراسم الأربعين، مشيراً إلى أن أعداء الأمة حاولوا تعكير صفو هذه المسيرة، وأدت أعمالهم الإجرامية إلى استشهاد عدد من العراقيين والإيرانيين من المشاركين في تأمين هذه المناسبة.

وأکد أن "جرائم العدو بحق الشعوب والتيار الإسلامي “لن تمر دون رد”، مشدداً على أن الجناة سيتحملون بالتأكيد تبعات أفعالهم، معرباً عن أمله في أن يلقى المجرمون جزاءهم العادل في القريب العاجل على أيدي المسلمين وأحرار العالم."

آخر مستجدات قضية شهداء مدرسة ميناب

وردا علی سؤال حول مستجدات قضية الهجوم على مدرسة “شجرة طيبة” بمدینة میناب ( جنوب البلاد) ، جدد المتحدث باسم السلطة القضائية تعازيه لأسر الشهداء، موضحاً أن الملف -وفقاً لآخر المعطيات- ما زال قيد المتابعة لدى النيابة العامة في طهران، ومن المقرر اتخاذ القرار النهائي بشأنه خلال أسبوعين.

وأضاف أن "الكيان الصهيوني والإدارة الأميركية هما المتهمان الرئيسيان في هذه القضية."

الإجراءات القضائية لملاحقة الجرائم الأميركية

ورداً على سؤال حول الإجراءات القضائية المتخذة لملاحقة الجرائم الأميركية التي ارتكبت خلال الحرب التي استمرت 12 يوما والحرب المفروضة الثالثة ضد الشعب الإيراني، أكد المتحدث باسم السلطة القضائية: فور انتهاء الحرب التي استمرت 12 يوماً، وضعت النيابة العامة في البلاد الإجراءات القضائية ذات الصلة على جدول أعمالها؛ حيث تم -إلى جانب جمع الأدلة وتوثيق الجرائم والأضرار- فتح ملفات قضائية والبدء في إجراءات النظر فيها.

وأضاف أن معاونية الشؤون الدولية ومقر حقوق الإنسان في السلطة القضائية، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والمعاونية القانونية لرئاسة الجمهورية، قد اتخذت سلسلة من التدابير في هذا الصدد، مشدداً على أن هذه الإجراءات ما تزال قائمة ومستمرة.