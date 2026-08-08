نائب وزير الصحة الإيراني: قصف لامِرد تمّ بقنابل ملوّثة بالفوسفور

طهران / مهر: قال معاون وزير الصحة الإيراني لشؤون البحوث والتكنولوجيا، شاهين آخوندزاده، إن التحقيقات التي أجرتها وزارة الصحة بشأن قصف مدينة لامِرد في محافظة فارس أظهرت وجود أدلة على استخدام قنابل ملوثة بالفوسفور، مؤكداً أن الوزارة تعتزم عرض نتائج هذه التحقيقات أمام المحافل الدولية.

وقال آخوندزاده، خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح يوم السبت على هامش مهرجان رازي لأبحاث العلوم الطبية، إن الجامعات الإيرانية واصلت نشاطها حتى خلال فترة الحرب، موضحاً أنه باستثناء أقسام العلوم الأساسية، التي تمثل جزءاً محدوداً من الجامعات، واصلت الأقسام العلاجية والتعليمية والبحثية عملها.

وأضاف: خلال قصف لامِرد في محافظة فارس، ظهرت أدلة تشير إلى أن هذه القنابل كانت ملوثة بالفوسفور. وقد أُجري بحث في وزارة الصحة بشأن هذا القصف، ونأمل أن نتمكن من نشر نتائجه في المحافل الدولية، لإظهار معاناة المدنيين الذين تعرضوا لقصف بقنابل ملوثة بالفوسفور.

إصابات وآثار صحية طويلة الأمد

وأوضح معاون وزير الصحة أن من نتائج هذا البحث أن عدداً من المصابين تعرضوا لأضرار صحية طويلة الأمد، مشيراً إلى أن الجروح التي كان من المفترض أن تلتئم خلال أسبوعين، قد يستغرق شفاؤها في بعض الحالات ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وأضاف أن وزارة الصحة أجرت أيضاً العديد من الدراسات والأبحاث الميدانية في مواقع الحرب، بهدف توثيق آثار الهجمات ونشر نتائجها.

تطوير مهرجان رازي للأبحاث الطبية

وفيما يتعلق بالتغييرات التي طرأت على مهرجان رازي لأبحاث العلوم الطبية، قال آخوندزاده إن تغييراً أساسياً أُدخل على المهرجان منذ العام الماضي، تمثل في إضافة فئة «البحوث المؤثرة» إلى قائمة الأبحاث التي يتم تقييمها وتكريمها على المستوى الوطني.

وأضاف: لم تعد الجوائز تقتصر على الأبحاث المنشورة، بل أصبح المشروع البحثي الذي يترك أثراً على مستوى المجتمع أو الدولة مؤهلاً للتكريم أيضاً.

وأوضح أن جائزتين مُنحتا العام الماضي في مجال البحوث المؤثرة، وهو ما أسهم في توجيه اهتمام الباحثين نحو هذا النوع من المشاريع، لافتاً إلى أن عدد المشاريع المتقدمة لهذه الفئة ارتفع بنسبة 30 بالمئة في دورة المهرجان الحالية.

تعزيز البعد الدولي للمهرجان

وأشار معاون وزير الصحة إلى أن من التغييرات الأخرى التي طرأت على المهرجان تعزيز طابعه الدولي.

وقال إن المهرجان كان يُنظم في السابق على المستوى الدولي، موضحاً أن القائمين عليه يسعون هذا العام إلى استعادة هذا البعد من خلال تكريم باحث إيراني مقيم خارج البلاد.

وأضاف أن الباحث الإيراني الذي سيتم اختياره ينبغي أن يكون من الشخصيات العلمية البارزة، وأن يتمتع بسجل دولي متميز في مجال البحث العلمي، إلى جانب ما وصفه بـ«الروح الوطنية»، ليتم تكريمه في أحد فروع مهرجان رازي.