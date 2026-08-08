همتي: تصريحات وزير الخزانة الأمريكي بشأن الاقتصاد الإيراني متناقضة

طهران/ارنا- رد محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي على تصريحات وزير الخزانة الأمريكي بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا.

وفي أعقاب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي حول احتمال توصل إيران وأمريكا إلى اتفاق في الأيام المقبلة، قال همتي: "بصرف النظر عن حصول هذا الاتفاق من عدمه، فإن هذه التصريحات نفسها تتعارض مع بعض المواقف السابقة التي كانت تتحدث عن الانهيار الوشيك للاقتصاد الإيراني".

وأضاف: "لا شك في أن الاقتصاد الإيراني يواجه مشاكل جدية، كما أن الظروف الناجمة عن الحرب والضغوط الاقتصادية قد أدت إلى تفاقم التضخم والبطالة؛ إلا أن هذا الواقع يختلف تماماً عن الصورة التي تم تقديمها سابقاً بشأن الانهيار الوشيك للاقتصاد الإيراني".

وأشار همتي أيضاً إلى التطورات في الاقتصاد الأمريكي قائلاً: "إن نشر تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي اليوم، والمعروف بـ (NFP)، إلى جانب تحولات أسعار البنزين وبعض المؤشرات العامة الأخرى، يظهر أن الاقتصاد الأمريكي يواجه بدوره ضغوطاً ومخاطر ملحوظة".

وأكد محافظ البنك المركزي في الختام: "لقد بُذلت جهود داخل البلاد للسيطرة على تسارع نمو السيولة والتضخم وتقلبات سوق العملات الأجنبية قدر الإمكان؛ وهو ما كان واضحاً في تقرير التضخم لشهر يوليو. كما أن إحدى الأولويات الرئيسية هي منع تمويل عجز الموازنة عبر موارد البنك المركزي وتفاقم نمو السيولة، وهناك تدابير قيد التنفيذ في هذا الصدد".