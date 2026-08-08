هوندا تقلل من أهمية تقارير زيادة قوة محرك استون مارتن

قللت ​هوندا​ من أهمية التقارير التي تحدثت عن زيادة تبلغ 50 حصانًا في محرك ​استون مارتن​، قبل الظهور الأول للحزمة الجديدة خلال جائزة هولندا الكبرى ضمن منافسات الفورمولا 1.

وتستعد استون مارتن لإشراك سيارة "بي سبيك" المحدثة إلى جانب النسخة المطورة من محرك هوندا، ما أثار تكهنات حول تحقيق قفزة كبيرة في الأداء.

إلا أن هوندا أكدت أن هذه الأرقام المتداولة لا تعكس الواقع، مشيرة إلى أن تقييم أي تطوير لا يمكن اختصاره برقم واحد، وأن الأداء النهائي يعتمد على تكامل السيارة ووحدة الطاقة معًا.

ويترقب المتابعون سباق زاندفورت لمعرفة مدى تأثير التحديثات الجديدة، بعدما أظهرت استون مارتن مؤشرات مشجعة خلال الجولة الماضية