فارسی | العربي | English

kayhan.ir

رمز الخبر: 228032
تأريخ النشر : 2026August08 - 21:01
سرویس کیهان عربی » اخبار
الف الف

وكيل جيسوس ينفي مفاوضات انتقاله الى نابولي

 

نفى جيوفاني برانشيني، وكيل أعمال مهاجمآرسنال​ ​غابرييل جيسوس، وجود أي مفاوضات معنابوليبشأن انتقال موكله إلى النادي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان برانشيني قد شوهد في معسكر نابولي بمدينة كاستل دي سانغرو، ما أثار تكهنات حول إمكانية انتقال جيسوس، خاصة مع تقارير تشير إلى أن النادي قد يبحث عن مهاجم جديد في حال رحيلروميلو لوكاكوولورينزو لوكا.

وأكد برانشيني أن زيارته إلى المعسكر جاءت للقاء موكله الآخرماسيميليانو أليغري، مدرب نابولي، مشدداً على أن وجوده لا علاقة له بأي مفاوضات تخص جيسوس، الذي يتبقى عام واحد على عقده مع آرسنال.

 

الاشتراك
captcha
أكثر زيارة الأكثر تعليقًا