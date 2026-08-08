وكيل جيسوس ينفي مفاوضات انتقاله الى نابولي

نفى جيوفاني برانشيني، وكيل أعمال مهاجم ​آرسنال​ ​غابرييل جيسوس​، وجود أي مفاوضات مع ​نابولي​ بشأن انتقال موكله إلى النادي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان برانشيني قد شوهد في معسكر نابولي بمدينة كاستل دي سانغرو، ما أثار تكهنات حول إمكانية انتقال جيسوس، خاصة مع تقارير تشير إلى أن النادي قد يبحث عن مهاجم جديد في حال رحيل ​روميلو لوكاكو​ ولورينزو لوكا.

وأكد برانشيني أن زيارته إلى المعسكر جاءت للقاء موكله الآخر ​ماسيميليانو أليغري​، مدرب نابولي، مشدداً على أن وجوده لا علاقة له بأي مفاوضات تخص جيسوس، الذي يتبقى عام واحد على عقده مع آرسنال.