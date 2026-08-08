كورتوا يعود إلى تدريبات الريال استعدادًا للموسم الجديد

أنهى الحارس البلجيكي ​تيبو كورتوا​ عطلته الصيفية، وعاد إلى مجمع فالديبيباس في العاصمة الإسبانية مدريد، لاستئناف استعداداته مع ​ريال مدريد​ قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان كورتوا قد أنهى مشاركته مع ​منتخب بلجيكا​ في كأس العالم عقب الخروج من الدور ربع النهائي أمام إسبانيا، كما عانى من إصابة عضلية طفيفة خلال البطولة.

وخاض حارس ريال مدريد أول حصة تدريبية له بشكل منفرد، ضمن برنامج خاص يهدف إلى استعادة جاهزيته البدنية تدريجيًا قبل الانضمام إلى التدريبات الجماعية.

وبحسب صحيفة «ماركا»، سيكون كورتوا جاهزًا للاندماج في تدريبات المدرب جوزيه مورينيو عقب المباراة الودية المرتقبة أمام فيرينتسفاروش المجري.