فارسی | العربي | English

kayhan.ir

رمز الخبر: 228031
تأريخ النشر : 2026August08 - 21:01
سرویس کیهان عربی » اخبار
الف الف

كورتوا يعود إلى تدريبات الريال استعدادًا للموسم الجديد

 

أنهى الحارس البلجيكيتيبو كورتواعطلته الصيفية، وعاد إلى مجمع فالديبيباس في العاصمة الإسبانية مدريد، لاستئناف استعداداته معريال مدريدقبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان كورتوا قد أنهى مشاركته معمنتخب بلجيكافي كأس العالم عقب الخروج من الدور ربع النهائي أمام إسبانيا، كما عانى من إصابة عضلية طفيفة خلال البطولة.

وخاض حارس ريال مدريد أول حصة تدريبية له بشكل منفرد، ضمن برنامج خاص يهدف إلى استعادة جاهزيته البدنية تدريجيًا قبل الانضمام إلى التدريبات الجماعية.

وبحسب صحيفة «ماركا»، سيكون كورتوا جاهزًا للاندماج في تدريبات المدرب جوزيه مورينيو عقب المباراة الودية المرتقبة أمام فيرينتسفاروش المجري.

الاشتراك
captcha
أكثر زيارة الأكثر تعليقًا