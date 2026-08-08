برشلونة يرفض إعادة فتح ملف بيرغفال رغم عرضه مجددًا

كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن وكلاء السويدي ​لوكاس بيرغفال​، لاعب ​توتنهام​، عرضوا خدماته مجددًا على ​برشلونة​ خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل بحث اللاعب عن فرصة جديدة بسبب تراجع حظوظه في المشاركة بانتظام مع الفريق الإنكليزي.

وبحسب التقرير، قد يطلب توتنهام نحو 60 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل لاعب الوسط السويدي، إلا أن هذا المبلغ لم يغير موقف برشلونة من الصفقة.

ويتمسك المدير الرياضي ديكو بعدم إعادة فتح ملف بيرغفال، بعدما أغلق النادي المفاوضات معه نهائيًا منذ عام 2024، عندما اختار اللاعب الانتقال إلى توتنهام رغم اقترابه من برشلونة.

وكان النادي الكتالوني قريبًا من ضم بيرغفال عندما كان لاعبًا في ديورغوردين، قبل أن يتدخل توتنهام بعرض أفضل ويحسم الصفقة لصالحه.