صلاح يرفع شعبية طرابزون سبور على مواقع التواصل!

شهدت حسابات نادي ​طرابزون سبور التركي​ قفزة كبيرة في أعداد المتابعين، منذ إعلان التعاقد مع النجم المصري ​محمد صلاح​ في صفقة انتقال حر قادماً من ​ليفربول​.

وارتفع عدد متابعي النادي على "فيسبوك" من نحو 1.3 مليون إلى 3.1 ملايين متابع خلال أيام قليلة، فيما تجاوز عدد متابعيه على منصة "إكس" حاجز مليوني متابع. كما حصد فيديو تقديم صلاح وتفاعله مع جماهير طرابزون ملايين المشاهدات والتفاعلات على "إنستغرام".

وكان صلاح قد وقّع عقداً لمدة عامين مع طرابزون سبور، في صفقة تعكس التأثير الجماهيري الكبير للنجم المصري، الذي يستعد لخوض تجربة جديدة في ​الدوري التركي​.