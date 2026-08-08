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رمز الخبر: 228028
تأريخ النشر : 2026August08 - 21:01
سرویس کیهان عربی » اخبار
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سيميوني يحسم موقفه من رحيل الفاريز

 

حسم الأرجنتينيدييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، موقف ناديه من مستقبل مواطنهجوليان ألفاريز، مؤكدًا تمسك إدارة الروخي بلانكوس باستمرار المهاجم الأرجنتيني، رغم اهتمامبرشلونةبالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال سيميوني إن النادي اتخذ قرارًا واضحًا بشأن ألفاريز، وهو القرار الذي سبق أن أوضحه الرئيس التنفيذي ميغيل أنخيل جيل مارين، مشددًا على أن الجهاز الفني سعيد للغاية بوجود اللاعب ضمن صفوف الفريق.

وأضاف المدرب الأرجنتيني أن أتلتيكو مدريد سيواصل مساعدة ألفاريز على التطور وتحسين مستواه، في إشارة واضحة إلى رغبة النادي في الاحتفاظ بخدماته باعتباره أحد العناصر الأساسية في المشروع الرياضي.

ومن المنتظر أن يعود ألفاريز إلى تدريبات أتلتيكو مدريد خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء عطلته التي حصل عليها عقب مشاركته مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026.

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