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رمز الخبر: 228027
تأريخ النشر : 2026August08 - 21:01
سرویس کیهان عربی » اخبار
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غيماريش: ارسنال تحدٍ جديد.. وسأكون محاربًا لا يستسلم

 

عبّر البرازيليبرونو غيماريشعن سعادته الكبيرة بالانضمام إلىارسنال، مؤكدًا أن الانتقال إلى النادي الإنكليزي يمثل تحديًا جديدًا ومثيرًا في مسيرته.

وقال غيماريش: "أشعر بحالة رائعة، وأنا سعيد جدًا بهذه الفرصة. منذ أول مرة تحدثت فيها مع اندريا بيرتا المدير الرياضي و المدربمايكل أرتيتا، شعرت بالحماس تجاه هذه الخطوة، وأدركت أنني بحاجة إلى تحدٍ جديد في حياتي، وأعتقد أن أصبح لاعبًا في أرسنال سيكون تحديًا مثيرًا"

ووجّه لاعب الوسط البرازيلي رسالة إلى جماهير أرسنال، قائلًا: "أشكرهم على كل ما قدموه والرسائل التي وجهوها لي. أنا متحمس للانضمام إليكم وسأقدم أفضل ما لدي. أنا محاربكم ولن أستسلم أبدًا، وآمل أن نصنع معًا الكثير من الذكريات الجميلة"

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