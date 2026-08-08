ريال مدريد يضع لوكاتيلي ضمن خياراته لتعويض رودري

دخل ​مانويل لوكاتيلي​، قائد ​يوفنتوس​ ولاعب وسط ​منتخب إيطاليا​، حسابات ​ريال مدريد​ بشكل مفاجئ، في ظل بحث النادي الإسباني عن بدائل لتدعيم خط الوسط بعد ابتعاده عن صفقة ​رودري​.

وبحسب موقع «فوتبول إيطاليا»، يدرس ريال مدريد عدة خيارات في وسط الملعب بعد ارتباط رودري بالانتقال إلى برشلونة، ويأتي لوكاتيلي ضمن الأسماء التي تحظى باهتمام المدرب جوزيه مورينيو.

ويمثل اللاعب الإيطالي خيارًا غير متوقع للنادي الملكي، في وقت أثار فيه طرح اسمه اهتمام جماهير يوفنتوس، خاصة مع اختلاف الآراء حول مستواه ودوره داخل الفريق.

ويأتي اهتمام ريال مدريد في توقيت قد يكون مناسبًا ليوفنتوس، الذي يسعى إلى تحقيق عائد مالي من بعض عمليات البيع من أجل مواصلة تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية.