رمز الخبر: 228025
تأريخ النشر : 2026August08 - 21:01
رونالدو يغيب عن انطلاقة النصر بسبب زفافه
يغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، عن أول مباراتين لفريقه في الموسم الكروي الجديد 2026-2027، بعد حصوله على إجازة خاصة من النادي لإقامة حفل زفافه على جورجينا رودريغيز.
وبحسب صحيفة اليوم ، لن يشارك رونالدو أمام الفتح في الجولة الأولى من الدوري السعودي، كما سيغيب عن مواجهة الدرعية في كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويستعد النصر للمنافسة على أربع بطولات خلال الموسم الجديد، وهي الدوري السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما توج بلقب الدوري الموسم الماضي .