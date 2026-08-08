رونالدو يغيب عن انطلاقة النصر بسبب زفافه

يغيب النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​، لاعب ​النصر​ السعودي، عن أول مباراتين لفريقه في الموسم الكروي الجديد 2026-2027، بعد حصوله على إجازة خاصة من النادي لإقامة حفل زفافه على ​جورجينا رودريغيز​.

وبحسب صحيفة اليوم ، لن يشارك رونالدو أمام الفتح في الجولة الأولى من ​الدوري السعودي​، كما سيغيب عن مواجهة الدرعية في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستعد النصر للمنافسة على أربع بطولات خلال الموسم الجديد، وهي الدوري السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، و​دوري أبطال آسيا للنخبة​، بعدما توج بلقب الدوري الموسم الماضي .