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رمز الخبر: 228025
تأريخ النشر : 2026August08 - 21:01
سرویس کیهان عربی » اخبار
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رونالدو يغيب عن انطلاقة النصر بسبب زفافه

 

يغيب النجم البرتغاليكريستيانو رونالدو، لاعبالنصرالسعودي، عن أول مباراتين لفريقه في الموسم الكروي الجديد 2026-2027، بعد حصوله على إجازة خاصة من النادي لإقامة حفل زفافه علىجورجينا رودريغيز​.

وبحسب صحيفة اليوم ، لن يشارك رونالدو أمام الفتح في الجولة الأولى منالدوري السعودي، كما سيغيب عن مواجهة الدرعية في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستعد النصر للمنافسة على أربع بطولات خلال الموسم الجديد، وهي الدوري السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما توج بلقب الدوري الموسم الماضي .

 

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