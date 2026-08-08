روما يجدد رسميًّا عقد قائده بيليغريني لمدة عام

أعلن نادي ​روما​ الإيطالي، أمس السبت، توصله إلى اتفاق مع قائده ​لورينزو بيليغريني​ لتمديد عقده لمدة عام، ليستمر لاعب الوسط في صفوف فريق العاصمة خلال الفترة المقبلة.

وأكد النادي في بيان رسمي أن بيليغريني سيواصل مسيرته بقميص روما، مشيرًا إلى أن اللاعب تدرج في قطاع الناشئين بالنادي قبل أن يصبح أحد أبرز عناصر الفريق وقادته.

وأوضح روما أن موافقة بيليغريني على عرض التجديد تعكس التوافق بين اللاعب وإدارة النادي بشأن الرؤية الرياضية والقيم التي يقوم عليها المشروع الجديد للفريق.

ويُعد بيليغريني من أبرز أبناء النادي، حيث ارتبط اسمه بروما منذ سنوات طويلة، ونجح في ترسيخ مكانته كأحد قادة الفريق داخل الملعب وخارجه.

واختتم النادي بيانه برسالة إلى قائده، قائلًا: «إلى الأمام معًا، لورينزو»، مؤكدًا استمرار العلاقة بين الطرفين ورغبة روما في الاعتماد على أحد أبنائه خلال المرحلة المقبلة.