بايرن ميونيخ يستعد لأول ألقابه في الموسم الجديد بمواجهة دورتموند

أنهى ​بايرن ميونيخ​ جولته التحضيرية في آسيا، وبدأ التركيز على أول اختبار رسمي في الموسم الجديد، عندما يواجه ​بوروسيا دورتموند​ يوم 22 آب في ​كأس فرانز بيكنباور​.

وأكد ​ماكس إيبرل​، عضو مجلس إدارة النادي للشؤون الرياضية، أن الفريق يجب أن يصل إلى درجة جيدة من الجاهزية قبل المواجهة، مشيرًا إلى أن دورتموند سيقاتل من أجل الفوز بأول ألقابه، بينما يطمح بايرن إلى التتويج أيضًا.

وشملت جولة بايرن الآسيوية محطتين في كوريا الجنوبية وهونغ كونغ، وحقق خلالهما الفوز على جيجو إس كيه وأستون فيلا.

وأبدى القائد مانويل نوير رضاه عن مستوى الفريق رغم صعوبة الظروف وارتفاع درجات الحرارة.

ويخوض بايرن مباراتين وديتين أمام لايبزيغ وهايدنهايم قبل مواجهة دورتموند، ثم يفتتح مشواره في الدوري الألماني أمام شتوتغارت يوم 28 آب.