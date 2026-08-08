لا تتخلص من قشور البصل.. فوائد غذائية مفاجئة وطريقة ذكية لتقليل هدر الطعام

يعتاد كثيرون على التخلص من قشور البصل فور تقشيره، باعتبارها جزءًا غير مفيد، لكن هذه العادة قد تحرمهم من الاستفادة من عناصر غذائية مهمة. فالقشور الخارجية للبصل تحتوي على كميات مرتفعة من مضادات الأكسدة والألياف الغذائية، كما أن استخدامها يساهم في تقليل هدر الطعام والاستفادة من كامل مكونات الخضروات.

وتشير دراسات غذائية إلى أن قشور البصل، خاصة الأنواع الحمراء، تتميز بتركيز عالٍ من المركبات النباتية المفيدة، ما يجعلها إضافة يمكن الاستفادة منها بطرق مختلفة عند إعداد الطعام.

قشور البصل غنية بمضادات الأكسدة

تحتوي الطبقات الخارجية للبصل على مستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة، ومن أبرزها مركبا الأنثوسيانين والكيرسيتين.

وتتميز قشور البصل الأحمر بارتفاع محتواها من الأنثوسيانين، بينما تحتوي قشور أنواع البصل الأخرى على كميات كبيرة من الكيرسيتين، وهما مركبان يساعدان الجسم على مقاومة تأثير الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية.

ورغم وجود هذه المركبات داخل أجزاء البصلة نفسها، فإن تركيزها يكون أعلى بشكل واضح في القشور الخارجية، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن مسحوق قشور البصل قد يحتوي على مستويات من الكيرسيتين تفوق بكثير ما يوجد في الطبقات الداخلية.

مصدر غني بالألياف الغذائية

لا تقتصر فوائد قشور البصل على مضادات الأكسدة، فهي تحتوي أيضًا على نسبة جيدة من الألياف الغذائية التي تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة الجهاز الهضمي.

ويرتبط تناول الأطعمة الغنية بالألياف بتحسين حركة الأمعاء، والمساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم، وخفض مستويات الكوليسترول، وتعزيز الشعور بالشبع، مما قد يساعد في التحكم بالوزن وتقليل مخاطر بعض الأمراض.

وسيلة فعالة للحد من هدر الطعام

يمثل استخدام قشور البصل طريقة بسيطة للاستفادة من أجزاء الطعام التي غالبًا ما يتم التخلص منها، مما يساهم في تقليل الهدر الغذائي.

وقد بدأت بعض الشركات الغذائية في استغلال قشور البصل ضمن منتجات مختلفة، من خلال إضافتها إلى بعض الأطعمة لرفع قيمتها الغذائية، مثل الخبز والمعكرونة وبعض المنتجات الغذائية الأخرى.

وأظهرت دراسات أن استخدام مسحوق قشور البصل كمكوّن إضافي في بعض المنتجات قد يساعد على تحسين خصائصها الغذائية، إلى جانب تعزيز مفهوم الاستفادة الكاملة من الأغذية.

هل توجد أضرار لتناول قشور البصل؟

رغم فوائدها، فإن استخدام قشور البصل يحتاج إلى بعض الحذر. فلا يُفضل تناولها نيئة، لأنها قد تكون صعبة المضغ وقد تزيد من خطر الاختناق، كما أن هضمها قد يكون صعبًا لدى بعض الأشخاص، خاصة من يعانون من حساسية في الجهاز الهضمي أو متلازمة القولون العصبي.

كذلك قد تحتوي القشور على بقايا مبيدات حشرية، لذلك يُنصح بغسل البصل جيدًا قبل استخدامها، ويفضل اختيار البصل العضوي عند الإمكان.

كيف يمكن الاستفادة من قشور البصل؟

يمكن استخدام قشور البصل بعد تنظيفها جيدًا وإضافتها أثناء طهي الشوربات أو المرق لإثراء النكهة والقيمة الغذائية، ثم إزالتها قبل تقديم الطعام، أو تجفيفها وطحنها لاستخدامها بكميات صغيرة ضمن بعض الوصفات.

وبذلك تتحول قشور البصل من جزء مهمل إلى مكوّن غذائي يمكن أن يضيف فوائد صحية ويساعد في تقليل هدر الطعام.