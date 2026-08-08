نائب الرئيس التركي يتحدث عن احتمالية انضمام مصر إلى اتفاقية مكة

روسيا اليوم/ تحدث نائب الرئيس التركي جودت يلماز عن إمكانية توسيع اتفاقية الدفاع مع السعودية وباكستان لتشمل مصر أيضا.

وقال يلماز في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك" ردا على سؤال حول احتمالية انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية: "بالطبع، هذا (التوسع) ممكن في المستقبل. مصر دولة قوية إلى حد ما، ويمكن أن تكون مشاركتها مهمة لمثل هذا الشكل".

وأعلن أمس في مكة عن "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" والتي وقعها كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، بهدف "تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء"، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع.

وما كان مثيرا للانتباه هو غياب مصر المنخرطة في آلية رباعية تضم وزراء خارجية الدول الثلاث "R4"، وعقدت 5 اجتماعات حتى الآن آخرها الأربعاء الماضي في العاصمة الأردنية عمان على هامش الاجتماع الوزاري بشأن القدس، فضلا عن دور القاهرة الإقليمي المؤثر في قضايا الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ويرى عدد من الخبراء تحدثوا لـRT أن عدم مشاركة مصر كان "متعمدا" نتيجة حسابات سياسية ودبلوماسية مرتبطة بطبيعة الدور الذي تلعبه القاهرة في الإقليم، حيث تفضل الحفاظ على مساحة من الحركة والتوازن بين مختلف الأطراف، بدل الانضمام إلى محاور عسكرية قد تحد من قدرتها على الوساطة.