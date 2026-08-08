الأزمة الاسبانية مع ايطاليا تتصاعد على خلفية مهاجري سبتة

روسيا اليوم/ ذكرت وكالة يوروبا برس، نقلا عن مصادر إسبانبة، أن حكومة مدريد سترد بالمثل وتفرض ضوابط حدودية في الموانئ والمطارات على السياح القادمين من إيطاليا. وقالت الوكالة: "ستدخل ضوابط الحدود هذه حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل السبت 8 أغسطس، وستشمل التحقق من هوية وجنسية المسافرين بناء على جواز سفرهم، وبالنسبة لرعايا الدول الثالثة، تأشيرة أو تصريح إقامة".

ووفقا للوكالة، سيتم إجراء عمليات الفحص بشكل عشوائي وستظل سارية المفعول حتى منتصف ليل 7 سبتمبر، ما لم "تتطلب التغييرات في الظروف التي أدت إلى إدخالها تعديل هذه المواعيد ".هذا واتخذت إسبانيا هذه الإجراءات ردا على تعليق إيطاليا لاتفاقية شنغن معها. وأغلقت إيطاليا حدودها البحرية والجوية مع إسبانيا في 31 يوليو بسبب تدفق المهاجرين إلى مدينة سبتة. وفي وقت سابق من اليوم، هددت مدريد باتخاذ إجراءات متناسبة إذا لم يتم رفع ضوابط الحدود بحلول 9 أغسطس، لكن الحكومة الإيطالية رفضت القيام بذلك حتى يوم السبت المقبل على الأقل، رافضة الإنذار المذكور.