آلاف الألمان يتظاهرون للمطالبة باستقالة الحكومة

روسيا اليوم/ انطلقت في مدينة بلاون بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا يوم السبت مظاهرة ضد الحكومة الاتحادية في برلين، جرى الحشد لها على مستوى البلاد، وتزامنت مع هذه المظاهرة احتجاجات مضادة.

وسجل منظمو حركة "مشروع المليون" مشاركة نحو عشرة آلاف شخص في المظاهرة المناهضة للحكومة الألمانية. ولم تقدم الشرطة بعد أية معلومات عن العدد الفعلي للمشاركين.

وتوجه الحركة الاحتجاجية عدة مطالب من بينها استقالة الحكومة الاتحادية وإجراء انتخابات مبكرة، وتخفيض الرسوم والضرائب على الكهرباء والغاز، وإصلاح هيئة البث العام. كما تطالب بالترحيل الفوري لـ "كل المهاجرين المدانين والمرتكبين لجرائم والمقيمين بشكل غير قانوني".

وأظهرت صور بث مباشر على الإنترنت رفع العديد من الأعلام الألمانية. كما ظهرت أعلام مملكة سكسونيا، وهي أعلام تستخدمها في كثير من الأحيان حركة "سكسونيا الحرة" اليمينية المتطرفة.