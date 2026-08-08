مبادرة ألمانية لنقل الأصول الروسية المجمدة لاستخدامها في كييف

روسيا اليوم/ كشفت صحيفة Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung الألمانية عن مبادرة غربية لنقل الأصول الروسية المجمدة من مؤسسة "يوروكلير" إلى مؤسسة إيداع أوروبية جديدة لاستخدامها من قبل كييف.

وذكرت الصحيفة أن المبادرة طورت من قبل وزيرة الدفاع الألمانية السابقة أنغريت كرامب كارينباور ووزيرة الشؤون الأوروبية السابقة في وزارة الخارجية الفرنسية ناتالي لويزو ودوليب سينغ نائب مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغط على "يوروكلير" وبلجيكا، فضلا عن "إزالة الشكوك القانونية والمالية" بشأن استخدام هذه الأموال لأوكرانيا.

ويرى مطورو المبادرة أن على الاتحاد الأوروبي التحرك سريعا، إذ أن "القرض" الأخير البالغ 90 مليار يورو لأوكرانيا إنفاقه حتى النهاية بحلول عام 2027، و"نافذة الفرصة" مهددة بالانغلاق إذا عارضت حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا. وأوضحت الصحيفة أنهم يقصدون في المقام الأول فرنسا.