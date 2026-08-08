بلومبيرغ": تركيا تبدأ بتقييد عبور السفن في البحر الأسود

روسيا اليوم/ أعلنت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ" أن تركيا بدأت بتقييد حركة السفن في البحر الأسود. ونقلت "بلومبيرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن تركيا قيدت حركة السفن في البحر الأسود في أعقاب تزايد قلق الحكومة التركية، "بعد تصاعد الهجمات على السفن في المنطقة". وأضافت المصادر أن المديرية العامة للسلامة الساحلية، أبلغت العديد من السفن المتجهة إلى نوفوروسيسك الروسية، وهي مركز رئيسي لتصدير النفط والحبوب، أنها لا تصدر حاليا تصاريح عبور لمثل هذه الرحلات، أو أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة الطلبات، عبر مضيق الدردنيل.

وتهدد هذه الخطوة بإضافة تعقيد جديد للتجارة العالمية في وقت تتعطل فيه تدفقات النفط بالفعل بشكل كبير بسبب الحرب في إيران وانخفاض الكميات عبر مضيق هرمز. كما تسببت الهجمات في ظل الأزمة الأوكرانية في إثارة القلق بشأن الإمدادات من منطقة الحبوب في البحر الأسود، مما ساهم في دفع أسعار القمح إلى أعلى مستوى لها في عامين خلال شهر يوليو. تجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي تركي صريح حول هذا الأمر.