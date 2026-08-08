اعتراف قائد صهيوني: لدينا نقص حاد في مخزون صواريخ الاعتراض

العالم/ كشف قائد البحرية الإسرائيلية السابق عن فجوة متزايدة في مخزون صواريخ الاعتراض لدى الاحتلال، مؤكداً أن جزءاً كبيراً من التصدي للصواريخ الإيرانية يعتمد على منظومات أميركية. وحذّر قائد البحرية الإسرائيلية السابق إليعازر ماروم من نقص حاد في صواريخ الاعتراض، مشيراً إلى اعتماد تل أبيب الكبير على الدعم العسكري الأميركي.

وقال إن "إسرائيل" قد تضطر إلى خوض مواجهة إيران بمفردها إذا امتنعت واشنطن عن التحرك.محذراً من أن مثل هذه الخطوة قد تقود حتى إلى مواجهة مع الولايات المتحدة.

وأضاف ماروم، في مقابلة مع إذاعة «103FM»، نقلتها صحيفة «جيروزاليم بوست»: «فيما يتعلق بصواريخ (آرو)، فإن ما لدينا منها أقل مما نود، كما أن القدرة الإنتاجية محدودة للغاية. ونتيجة لذلك، تم تنفيذ جزء كبير جداً من عمليات الاعتراض بواسطة أنظمة (ثاد) وصواريخ (إس إم-3) التي أُطلقت من سفن تابعة للبحرية الأميركية».

وأضاف: «نحن نقاتل إيران فقط حالياً. ولكن ماذا سيحدث غداً صباحاً إذا اضطررنا لمواجهة الصين، في حال قررت غزو تايوان؟ ستكون تلك حرباً مختلفةً تماماً. هذه المسألة تتطلب دراسة متأنية وشاملة.