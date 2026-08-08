وحدة كورية شمالية مع صواريخ بالستية تصل إلى روسيا

روسيا اليوم/ انتشر مقطع فيديو جديد على الإنترنت يُظهر مقاتلين كوريين شماليين في أحد ميادين اختبار الصواريخ التابعة لنا رغم أن وزارة الدفاع الروسية لم تؤكد ذلك.

وقد أشار العقيد الاحتياطي عضو هيئة رئاسة منظمة "ضباط روسيا"، تيمور سيرتلانوف، إلى اتفاقية المساعدة المتبادلة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، فقال: "من المحتمل جدًا أن تستمر وحدات من القوات المسلحة الكورية الشمالية في تقديم المساعدة العملية لنا خلال العملية الخاصة، تمامًا كما ساعدتنا في طرد العدو من منطقة كورسك في الفترة 2024-2025. لا أستبعد أن تصل اتفاقياتنا العسكرية إلى سوية جديدة- استخدام منظومات الصواريخ الكورية الشمالية البالستية".