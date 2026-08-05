ارتفاع مؤشر بورصة طهران الى 5.4 مليون وحدة

طهران-فارس:-بلغ المؤشر الإجمالي لبورصة طهران 5 ملايين و399 ألف وحدة في بداية تداولات امس الاربعاء، مسجلاً ارتفاعاً قدره 122 ألف وحدة، أي بنسبة 2.3%، واصبح على وشك الدخول الى نطاق 5.4 مليون وحدة.

ونقلا عن وكالة أنباء سوق رأس المال الإيرانية، ارتفع المؤشر الإجمالي لبورصة طهران بمقدار 122 ألف وحدة، أي بنسبة 2.3%، خلال الدقائق الخمس الأولى من تداولات الأربعاء، ليصل إلى 5 ملايين و399 ألفا و919 وحدة.كما ارتفع المؤشر الإجمالي (المرجح بالتساوي) بنسبة 2.3% ليصل إلى مليون و532 ألف وحدة.وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الأسعار (المرجح بالقيمة) أيضاً بنسبة 2.3% ليصل إلى 904 آلاف و898 وحدة.