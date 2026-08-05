برلماني لبناني: إيران لاعب رئيسي على خارطة العالم

طهران-ارنا:- قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" بالبرلمان اللبناني النائب "إيهاب حمادة": إن لبنان لن يكون في المسار والركب الإسرائيلي مؤكدا: إن إيران تشكل لاعبا رئيسا على خارطة العالم.

وأفادت "إرنا" بأن "حمادة​" رأى أن كلام الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عن إلغاء الهجمات على إيران من أجل مستقبل العالم هو إقرار بأن أي حرب على إيران ستعرض العالم للخطر.

وأضاف في كلمة ألقاها في احتفال تأبيني أُقيم في حسينيّة الإمام الصادق في الهرمل: إن هذا الموضوع يثبت أن إيران تشكل لاعبا رئيسا على خارطة العالم وفي الأيام المقبلة سنشهد آثاره بكل المنطقة وبكل تأكيد في ​لبنان​.

وشدد على أننا لن نسمح للعدو الإسرائيلي أن يعود إلى تجربة الـ15 شهرا بُعيد تفاهم 27 تشرين الثاني 2024 مضيفا: أن للصبر حدود وأن المقاومة ثابتة وجاهزة ونحن نعلن وسنحقق ما نعلنه، أن لبنان لن يكون في المسار والركب الإسرائيلي.

وأشار حمادة إلى أن أرضنا ورغم كل ما جرى في القرى والأرزاق وما ارتقى لنا من شهداء، تشكل ثمنا عظيما لحريتنا واستقلالنا وتحقيقا لانتصارنا.