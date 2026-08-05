رفع عقوبات مرتبطة بايران عن شركة طيران عراقية

طهران-فارس:-ألغت وزارة الخزانة الأميركية امس الاربعاء عقوبات مرتبطة بايران كانت مفروضة على شركة طيران عراقية.

فقد ألغت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات المفروضة على شركة وطائرتين عراقيتين.ووفقاً للادعاءات الأمريكية، كانت هذه الكيانات الاعتبارية والطائرتان قد فرضت عليهما عقوبات بسبب ارتباطهما بإيران.

وبموجب إشعار وزارة الخزانة الأمريكية، تم إزالة شركة الطيران "فلاي بغداد" وطائرتاها من طراز YI-BAF وYI-BAN من قائمة العقوبات.