رئيس لجنة الأمن النيابية: سيتم طردكم قريباً من المنطقة

طهران-مهر:-حذر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، ابراهيم عزيزي، الولايات المتحدة قائلاً: "ليس ببعيد اليوم الذي سيتم فيه طردكم ليس فقط من المنطقة، بل أيضاً من جميع الدول التي تستضيف حالياً قواعدكم الإرهابية".

وكتب إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، في منشور على صفحته الشخصية على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقاً بالصورة أدناه: "ليس ببعيد اليوم الذي سيتم فيه طردكم ليس فقط من المنطقة، بل أيضاً من جميع الدول التي تستضيف حالياً قواعدكم الإرهابية. في ذلك اليوم، ستضطرون إلى إنفاق كل ما تملكون من موارد قواعدكم لضمان الأمن على أرضكم".