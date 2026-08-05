بكين تعاقب كيانات أميركية ردا على قيود فرضتها واشنطن

أعلنت وزارة التجارة الصينية، ⁠⁠يوم الأربعاء، اتخاذ إجراءات مضادة ⁠⁠ضد 7 كيانات أمريكية ردا على قيود فرضتها ‌‌الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة على شركات صينية.

وذكرت الوزارة أنها ⁠⁠فتحت تحقيقا يتعلق ⁠⁠بالأمن القومي بشأن واردات معدات طباعة ⁠⁠ونسخ مكتبية، ⁠⁠وعززت الرقابة ⁠⁠على تصدير المواد والتقنيات المتعلقة بالطائرات ‌‌المسيّرة المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وأوقفت الصين الاستعانة بوكالات مقرها الولايات المتحدة لإجراء بعض ⁠عمليات الفحص والتفتيش المطلوبة بموجب نظام صيني لاعتماد ⁠المنتجات بناء على استيفاء معايير الجودة والسلامة. وأدرجت في هذا الصدد شركة (كومبلاينس تستينغ) على قائمة الشركات المحظور على الجهات الصينية وكذلك الأفراد التعامل معها. وفي أمر منفصل، فرضت الصين حظرا مماثلا ⁠على التعامل مع 6 كيانات أمريكية أخرى اتهمتها بدعم عقوبات أمريكية تتعلق بمنطقة شينجيانغ.