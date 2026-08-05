تعاون إيراني عراقي في تقديم الخدمات لزوار أربعينية الإمام الحسين (ع) عند معبر زرباطية الحدودي

ايلام/ إرنا- زار نائب وزير الداخلية الإيراني ورئيس اللجنة المركزية لزيارة الأربعين، "علي أكبر بورجمشيديان"، برفقة محافظ إيلام "أحمد كرمي"، معبر زرباطية الحدودي العراقي؛ حيث التقا المسؤولين العراقيين وتفقدا المواكب ومراكز الخدمة في المعبر. وقد أكد الجانبان على ضرورة تعزيز التنسيق الثنائي لتسهيل تنقل الزوار وتوفير أفضل الخدمات لهم.

وتفقد نائب وزير الداخلية ومحافظ إيلام خلال وجودهما في معبر زرباطية، المواكب ومراكز الخدمة المقامة في هذه المنطقة الحدودية العراقية، واطلعا على أحدث الإجراءات المتخذة لتقديم الخدمات إلى الزوار.

وبحث المسؤولون الإيرانيون والعراقيون، خلال هذه الزيارة، عملیة تنقل الزوار عبر معبر زرباطية وسبل تقديم الخدمات إليهم، كما تباحثوا في الحلول الكفيلة بتسهيل عبور الزوار وإزالة العقبات المحتملة أمام تنقلهم.

ويقع معبر زرباطية في محافظة واسط العراقية، قبالة معبر مهران الحدودي (غربي إيران)، ويعد من أهم الطرق التي تربط الحدود الإيرانية بالمدن العراقية الوسطى لذا فإن التنسيق بين مسؤولي البلدين على جانبي الحدود يلعب دوراً مهماً في إدارة حركة تنقل الزوار.