رد فعل تاكر كارلسون على مجزرة ميناب: أشعر برغبة في صفع ترامب بقوة

العالم: قال الإعلامي الأمريكي البارز تاكر كارلسون إن الهجوم الأمريكي على مدرسة "شجرة طيبة" في مدينة ميناب الإيرانية أمر لا يُصدق، معربًا عن استغرابه من عدم تقديم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي اعتذار، ومؤكدًا أنه يشعر برغبة في "صفعه بقوة على وجهه".

وکانت استُهدفت مدرسة "شجرة طيبة" في مدينة ميناب مرتين خلال ساعات الدوام الدراسي في 28 فبراير/شباط 2026، ما أدى إلى استشهاد 168 طفلًا وعدد من المعلمين.

وأضاف كارلسون، في منشور عبر قناته على يوتيوب: "عندما تنسى إنسانيتك وسط الصراعات، وتنظر إلى البشر على أنهم مجرد عقبة مادية أمام أي هدف تسعى إلى تحقيقه، فإنك في تلك اللحظة تترك الأمر للشيطان".

وأشار إلى أن فريق ترامب ووزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث لم يقدما أي اعتذار عن هذا الهجوم، بل حاولا في البداية إنكار وقوعه، مضيفًا: "أشعر برغبة في صفع ترامب بقوة على وجهه".

وكانت قناة سكاي نيوز قد خلصت في تحقيق استقصائي سابق إلى تحميل الولايات المتحدة مسؤولية الهجوم على مدرسة "شجرة طيبة" في ميناب، وذلك استنادًا إلى تقييم سبعة خبراء مستقلين، وتحليل صور الأقمار الصناعية، وفحص بقايا الذخائر، ودراسة نمط الدمار.

وبثّت القناة فيلمها الوثائقي الاستقصائي، الذي يمتد 49 دقيقة، بعنوان "قصف المدرسة الإيرانية: البحث عن الحقيقة"، والذي جاء ثمرة أشهر من التحقيق في واحدة من أكثر الهجمات دموية ضد المدنيين خلال الحرب العدوانية التي شنّتها الولايات المتحدة وكيان الاحتلال على إيران.

وأعلنت القناة، في ختام تحقيقها، أن سبعة خبراء مستقلين في الشؤون العسكرية والاستخباراتية وتحليل الأسلحة، وبعد مراجعة الأدلة المتوافرة، خلصوا إلى أن جميع المؤشرات والأدلة تدل على مسؤولية القوات الأمريكية عن الهجوم على مدرسة "شجرة طيبة".