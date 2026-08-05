قائد الامن الداخلي: منفذ مهران يتصدر مسارات زوار أربعينية الإمام الحسين (ع)

إيلام/إرنا- أعلن القائد العام لقوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، العميد "أحمد رضا رادان"، أن "منفذ مهران الحدودي (غربي البلاد) لا يزال يتصدر مسارات عبور زوار أربعينية الإمام الحسين (ع)؛ حيث أفاد بتوجه أكثر من مليون و400 ألف زائر عبره إلى العراق، في حين عاد أكثر من مليون منهم إلى البلاد حتى الآن."

وأكد العميد رادان، خلال تفقده منفذ مهران الحدودي أن هذا المنفذ لا يزال يتصدر المنافذ الأكثر استخداما لعبور زوار أربعينية الإمام الحسين (ع).

وأضاف أن "نحو 400 ألف من الزوار الذين غادروا البلاد عبر هذا المنفذ لا يزالون داخل الأراضي العراقية".

وفي ما يخص إجراءات العودة، أشار القائد العام لقوى الأمن الداخلي إلى أن وزارة الطرق والتنمية الحضرية والإدارة العامة للطرق في محافظة إيلام (غرب البلاد) قد اتخذتا تدابير استثنائية لتسهيل عودة الزوار، موضحا أنه تم توفير أكثر من ألف حافلة في منفذ مهران لنقل الزوار إلى مدنهم.

وحثّ العميد رادان الزوار على تنظيم موعد العودة وعدم تأجيله إلى الساعات الأخيرة، مؤكدا بقاء قوات الشرطة، وحرس الحدود، والوحدات الخاصة، وشرطة المرور في حالة تأهب قصوى في جميع النقاط الحدودية، ومشددا على أن هذه القوات ستواصل مهامها حتى عودة آخر زائر إلى البلاد.