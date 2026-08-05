أسعار الغاز في أوروبا تسجل أعلى مستوى منذ بداية 2023

موسکو / وکالات: سجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 19% محققة أعلى مستوياتها منذ بداية عام 2023، في ظل استمرار أزمة الإمدادات وتزايد الطلب على توليد الكهرباء.

وجاء ذلك بحسب تحليل أجرته وكالة "نوفوستي" لبيانات البنك الدولي. وبلغ سعر الغاز في أوروبا خلال يوليو الماضي 18.06 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (ما يعادل نحو 28 مترا مكعبا)، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2023، حين سجل السعر 20.18 دولار.

وتعكس هذه الزيادة استمرار حالة عدم الاستقرار في إمدادات الغاز إلى القارة الأوروبية، خاصة مع استمرار توقف الإمدادات الروسية عبر أوكرانيا.

في المقابل، أظهرت البيانات أن متوسط سعر النفط العالمي تراجع بنسبة 4.3% خلال يوليو 2026 ليصل إلى 79.8 دولار للبرميل، وهو الأدنى منذ فبراير 2026.

وانخفض خام "برنت" بنسبة 2.3% إلى 83.4 دولار، وتراجع خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3% إلى 79.4 دولار، لتسجل المؤشرات الثلاثة أدنى مستوياتها منذ فبراير الماضي.

ويأتي هذا التباين في أداء أسعار الغاز والنفط في ظل تباين العوامل المؤثرة، حيث يواصل الغاز الأوروبي تأثره بالعوامل الجيوسياسية ونقص الإمدادات، بينما يتعرض النفط لضغوط من توقعات الطلب العالمي ومخاوف الركود الاقتصادي.