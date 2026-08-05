كوبا تعلن انقطاع الكهرباء نتيجة للحصار الأميركي على قطاع الطاقة

أكد وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، أن انقطاع التيار الكهربائي الأخير عن المنظومة الكهربائية الوطنية يعد نتيجة مباشرة لـ "الحصار الإبادي" الذي تفرضه الولايات المتحدة، ولا سيما الحصار الفعلي المباشر على قطاع الطاقة.

وأوضح رودريغيز أنّ هذه الإجراءات "تمنع البلاد من استيراد الوقود، وتعرقل دخول قطع الغيار اللازمة لتشغيل وتحديث المحطات الكهربائية". وأضاف أنّ القيود الأميركية "تعيق التعاون مع الخبراء الدوليين والمؤسسات الأجنبية، وتمنع وصول كوبا إلى التمويل الدولي الضروري لإصلاح البنية التحتية".

وتأتي هذه التصريحات بعدما أعلنت شركة الكهرباء الوطنية عن استعادة الخدمة عقب تسجيل الانقطاع السادس للمنظومة خلال العام الجاري.