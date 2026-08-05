إدارة ترمب تصعّد ضد البرازيل وتلغي تأشيرة سفيرتها بواشنطن

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأشيرة سفير البرازيل لدى الولايات المتحدة ردا على رفض البرازيل منح تأشيرات الشهر الماضي لاثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين كانا يسعيان لزيارة البلاد قبل الانتخابات المقبلة.

وأفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء أن هذا القرار لا يعني طرد السفيرة ماريا لويزا ريبيرو من البلاد، لكنه يأتي في توقيت تشهد فيه العلاقات بين إدارة ترمب ونظيره البرازيلي اليساري لولا دا سيلفا توترا متجددا.

وقال المسؤول الأمريكي الذي اشترط عدم كشف هويته إن هذا الإجراء سيُعلَّق إذا وافقت البرازيل على اعتماد السفير الأمريكي الجديد لدى برازيليا دانيال بيريز الذي عينه ترمب ولم يتولّ منصبه بعد.